Звезда новых «Зачарованных» раскритиковала актрис оригинала

Кадр из сериала «Зачарованные»

Звезда новых «Зачарованных» Сара Джеффри назвала «жалким» поведение актрис оригинального сериала Роуз МакГоун и Холли Мари Комбс. Пост на эту тему она опубликовала в своем твиттере. Джеффри возмутило то, что артистки раскритиковали перезапуск мистического шоу о ведьмах. Она призналась, что сначала собиралась игнорировать замечания коллег, но в итоге решила высказаться. Актриса написала:

Мне кажется грустным и откровенно жалким то, что взрослые женщины ведут себя подобным образом.

Она выразила надежду, что звезды оригинального сериала «Зачарованные» найдут радость в чем-то другом, а не «в подавлении цветных женщин». «Мне было бы неловко вести себя так. Мира и любви всем», — отметила Джеффри.

Кадр из новых «Зачарованных»

Артистка также перепостила видео, в котором МакГоун и Комбс обсуждают проект с ее участием. В ролике МакГоун говорит, что не смотрела новый сериал, но считает его «отстойным». В это время Комбс смеется над словами коллеги.

«Зачарованные» — популярный американский сериал, который выходил с 1998 по 2006 год. В нем, кроме Роуз МакГоун и Холли Мари Комбс, также снимались Алисса Милано, Шэннен Доэрти, Джулиан МакМэхон. Шоу рассказывало о приключениях трех сестер-ведьм из Сан-Франциско.

7.4 Зачарованные 1998 / США 16+ драма фэнтези комедия детективный Моя оценка Хочу посмотреть