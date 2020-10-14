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14 октября 2020, Lenta.Ruновость

Звезда новых «Зачарованных» раскритиковала актрис оригинала

Сара Джеффри назвала их поведение «жалким»
Кадр из сериала «Зачарованные»

Звезда новых «Зачарованных» Сара Джеффри назвала «жалким» поведение актрис оригинального сериала Роуз МакГоун и Холли Мари Комбс. Пост на эту тему она опубликовала в своем твиттере. Джеффри возмутило то, что артистки раскритиковали перезапуск мистического шоу о ведьмах. Она призналась, что сначала собиралась игнорировать замечания коллег, но в итоге решила высказаться. Актриса написала:

Мне кажется грустным и откровенно жалким то, что взрослые женщины ведут себя подобным образом.

Она выразила надежду, что звезды оригинального сериала «Зачарованные» найдут радость в чем-то другом, а не «в подавлении цветных женщин». «Мне было бы неловко вести себя так. Мира и любви всем», — отметила Джеффри.

Кадр из новых «Зачарованных»

Артистка также перепостила видео, в котором МакГоун и Комбс обсуждают проект с ее участием. В ролике МакГоун говорит, что не смотрела новый сериал, но считает его «отстойным». В это время Комбс смеется над словами коллеги.

«Зачарованные» — популярный американский сериал, который выходил с 1998 по 2006 год. В нем, кроме Роуз МакГоун и Холли Мари Комбс, также снимались Алисса Милано, Шэннен Доэрти, Джулиан МакМэхон. Шоу рассказывало о приключениях трех сестер-ведьм из Сан-Франциско.

7.4
Зачарованные
1998/США16+драмафэнтезикомедиядетективный
Моя оценка

В 2018-м состоялась премьера перезапуска «Зачарованных», в котором главные роли исполнили Сара Джеффри, Мелони Диас и Мадлен Манток. В новой версии упор сделали на феминизм и ЛГБТ-репрезентацию.

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