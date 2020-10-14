Стало известно, кто заменит Терон в приквеле «Безумного Макса»

Молодую Фуриосу сыграет 24-летняя звезда фильмов « Стекло » и « Новые мутанты » Аня Тейлор-Джой . Актриса заменит в постапокалиптической истории Шарлиз Терон , исполнявшую эту роль в ленте 2015 года. Терон ранее заявляла, что решение режиссера передать работу во франшизе другой звезде « разбивает ей сердце ».

В спин-оффе также снимутся звезда «Мстителей» и «Тора» Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II. Кого именно сыграют актеры, не уточняется. Кресло режиссера вновь займет Джордж Миллер, он же выступит одним из сценаристов и продюсеров новой ленты.