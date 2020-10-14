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14 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Стало известно, кто заменит Терон в приквеле «Безумного Макса»

Назван актерский состав нового фильма о Фуриосе
Аня Тейлор-Джой | Источник: Legion-Media.ru

Раскрыт актерский состав приквела боевика «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера, который сконцентрируется на истории героини Фуриосы, пишет Deadline.

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Молодую Фуриосу сыграет 24-летняя звезда фильмов «Стекло» и «Новые мутанты» Аня Тейлор-Джой. Актриса заменит в постапокалиптической истории Шарлиз Терон, исполнявшую эту роль в ленте 2015 года. Терон ранее заявляла, что решение режиссера передать работу во франшизе другой звезде «разбивает ей сердце».

В спин-оффе также снимутся звезда «Мстителей» и «Тора» Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II. Кого именно сыграют актеры, не уточняется. Кресло режиссера вновь займет Джордж Миллер, он же выступит одним из сценаристов и продюсеров новой ленты.

«Безумный Макс: Дорога ярости» стал перезапуском оригинальной трилогии («Безумный Макс», «Безумный Макс 2: Воин дороги», «Безумный Макс 3: Под куполом грома») о полицейском, живущем в мире будущего. Фильм вышел в 2015 году, ключевые роли, помимо Терон, в нем сыграли Том Харди, Зои Кравиц, Николас Холт, Роузи Хантингтон-Уайтли.

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