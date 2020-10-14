«Дом 2» закрывает площадку на Сейшельских островах

Кадр из шоу «Дом 2. Остров любви»

Телестройка «Дом 2» избавится от площадки на Сейшельских островах, где ранее снимали контент для выпусков подраздела шоу «Дом 2. Остров любви». Об этом сообщил журнал StarHit. Инсайдер сослался на нерентабельность площадки, а также отметил:

Там просто нечего стало снимать, нет интересных сюжетов. Ребята изжили себя, наскучили, они уже не ссорятся, не мирятся. Ровным счетом ничего не происходит и не меняется.

Из-за пандемии участники и команда проекта долгое время не могли покинуть острова и вернуться в Россию, но скоро их все же привезут в Москву. Продюсеры затем решат, с кем нужно будет попрощаться, а кто получит еще один шанс на основной площадке «Дом 2». Вероятно, изменения ожидают и саму телестройку. Источник подчеркнул, что создатели «думают о ребрендинге основной площадки проекта». «Возможно, скоро поклонники шоу увидят в телевизоре абсолютно новые лица», — заявил он.

На самом канале ТНТ изданию подтвердили закрытие площадки на Сейшелах и подчеркнули, что перестанут снимать сразу два подраздела популярного реалити: «Дом 2. Остров любви» и «Спаси свою любовь». Тем самым планируется «повысить событийность главного выпуска дня», события которого разворачиваются на основной площадке, подчеркнули в пресс-службе:

Быть интересным, актуальным, ярким, обсуждаемым — девиз, которому следуют создатели шоу с первого дня его появления в эфире. Именно таким проект должен оставаться всегда, и на это направлены все его изменения.