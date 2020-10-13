Паттинсон в маске и неузнаваемый Фаррелл на съемках «Бэтмена»

В Великобритании возобновились съемки нового « Бэтмена ». Исполнителя главной роли Роберта Паттинсона заметили на площадке в Ливерпуле. Работа шла над съемками сцены похорон, пишет NY Post. В объектив фотографов также попали Зои Кравиц , играющая Женщину-кошку, Колин Фаррелл , который выглядел неузнаваемым в образе злодея Пингвина, и Джон Туртурро . Последний играет врага Бэтмена, главу мафии Кармайна Фальконе.

Съемки нового фильма о Бэтмене начались в январе 2020 года в Великобритании, однако были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. В конце сентября возобновившуюся работу над лентой также ставили на паузу из-за положительного теста на коронавирус у Паттинсона. Режиссером картины выступает Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция»).