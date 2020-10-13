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13 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Паттинсон в маске и неузнаваемый Фаррелл на съемках «Бэтмена»

Актеры были замечены на съемочной площадке в Ливерпуле
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В Великобритании возобновились съемки нового «Бэтмена». Исполнителя главной роли Роберта Паттинсона заметили на площадке в Ливерпуле. Работа шла над съемками сцены похорон, пишет NY Post. В объектив фотографов также попали Зои Кравиц, играющая Женщину-кошку, Колин Фаррелл, который выглядел неузнаваемым в образе злодея Пингвина, и Джон Туртурро. Последний играет врага Бэтмена, главу мафии Кармайна Фальконе.

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Съемки нового фильма о Бэтмене начались в январе 2020 года в Великобритании, однако были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. В конце сентября возобновившуюся работу над лентой также ставили на паузу из-за положительного теста на коронавирус у Паттинсона. Режиссером картины выступает Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция»).

Бэтмен
2022/США16+драмабоевиккриминал

Премьера «Бэтмена» запланирована на 3 марта 2022 года. В фильме также снимаются Джеффри Райт, Энди Серкис, Питер Сарсгаард, Пол Дано. Одним из продюсеров стал Бен Аффлек.

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