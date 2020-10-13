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13 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Асмус пожаловалась на почти круглосуточные съемки в новом шоу

Актриса стала ведущей проекта «Золото Геленджика»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Кристина Асмус рассказала о съемках шоу ТНТ «Золото Геленджика» и отметила, что работать над программой ей приходилось почти сутки напролет. Актриса написала в инстаграме:

Мы фигачили без остановки по 20 часов в день. Всего этого в шоу, конечно, не видно, и 85% материала просто отправилось в корзину. Но мы бесконечно обожаем наш проект!
Кристина Асмус

В шоу «Золото Геленджика» принимают участие 85 человек со всей России. Они приезжают в огромный парк развлечений в Геленджике, чтобы побороться за 1 кг чистого золота. Для этого каждому из них придется преодолеть череду препятствий и пройти множество экстремальных и сумасшедших испытаний. Премьера состоялась на ТНТ 13 сентября. Соведущими Асмус выступили Иван Охлобыстин и Тимур Родригез.

Золото Геленджика
2020/Россия16+реалити-шоу
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Кристина Асмус — актриса и телеведущая. Снималась в фильмах Kitoboy, «Текст», «А зори здесь тихие…», «Дублер», «Zолушка», сериале «Интерны».

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