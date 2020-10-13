Асмус пожаловалась на почти круглосуточные съемки в новом шоу

Кристина Асмус рассказала о съемках шоу ТНТ «Золото Геленджика» и отметила, что работать над программой ей приходилось почти сутки напролет. Актриса написала в инстаграме:
Мы фигачили без остановки по 20 часов в день. Всего этого в шоу, конечно, не видно, и 85% материала просто отправилось в корзину. Но мы бесконечно обожаем наш проект!
В шоу «Золото Геленджика» принимают участие 85 человек со всей России. Они приезжают в огромный парк развлечений в Геленджике, чтобы побороться за 1 кг чистого золота. Для этого каждому из них придется преодолеть череду препятствий и пройти множество экстремальных и сумасшедших испытаний. Премьера состоялась на ТНТ 13 сентября. Соведущими Асмус выступили Иван Охлобыстин и Тимур Родригез.