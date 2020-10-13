Пегова примерила неожиданный образ для шоу «Ледниковый период»

На «Первом канале» продолжается шоу «Ледниковый период». В новом выпуске популярного проекта участники перевоплотятся в персонажей популярных фильмов и станцуют под известные саундтреки.
Так, Ольга Кузьмина с партнером Александром Энбертом выступят в образах героев Миллы Йовович и Брюса Уиллиса из «Пятого элемента», Владимир Маркони станет Доктором Зло из серии фильмов об Остине Пауэрсе, Роман Костомаров выйдет на лед в костюме Джокера, а Регина Тодоренко перевоплотится в его подругу. Ирина Пегова выступит в роли художницы Фриды Кало, о которой в 2002 году вышел фильм «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли.
Кресла жюри займут профессиональные спортсмены и известные актеры: Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Дмитрий Хрусталев и Михаил Пореченков.
«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. В нем в выступлениях на коньках соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист.
В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва. Среди участников нового сезона — Регина Тодоренко, Ольга Бузова, Ирина Пегова, Влад Топалов, Надежда Михалкова. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.
Премьера нового выпуска состоится 17 октября в 17.20.