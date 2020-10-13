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13 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ивлеева и Коваль в новом сезоне «Орла и решки»: фото со съемок

Ведущие отправились в Албанию
6
фотографий
6
фотографий

На телеканале «Пятница!» стартует новый сезон шоу «Орел и решка» под названием «Девчата» с Анастасией Ивлеевой и Юлией Коваль. Первый выпуск посвящен Албании. Ведущие намерены развеять миф о том, что эта страна — бюджетный курорт. Ивлеева рассказала о съемках:

Эмоции просто невероятные! Еще совсем недавно, кроме стен своего дома, смотреть было не на что. И вот ты сидишь на носу яхты и плывешь в эту свободу и в новые ощущения. В очередной раз хочу сказать: «Путешествуйте!»
Анастасия Ивлеева

Шоу «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Ведущими в разное время были Жанна Бадоева, Леся Никитюк, Андрей Бедняков и многие другие. Весной 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, зрители увидели выпуски, самостоятельно снятые местными жителями в разных городах мира. Летом съемки проекта были возобновлены.

Напомним, в конце июля Ивлеева запустила челлендж в соцсети, в шутку объявив поклонникам, что вернется в передачу «Орел и решка», если в инстаграме канала «Пятница!» наберется 500 тысяч комментариев с хештегом #настюшкуврешку. За несколько часов их набралось больше полумиллиона, после чего она была официально объявлена ведущей нового сезона шоу (для Ивлеевой он станет шестым). Юлия Коваль раньше появлялась лишь в одном сезоне — «Орел и решка. Безумные выходные», который вела вместе с Яном Гордиенко.

Премьера нового сезона программы «Орел и решка. Девчата» состоится 12 октября в 19.00.

8.3
Орел и решка
2011/Украина12+приключенческоешоу о путешествиях
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