Ивлеева и Коваль в новом сезоне «Орла и решки»: фото со съемок

На телеканале «Пятница!» стартует новый сезон шоу « Орел и решка » под названием «Девчата» с Анастасией Ивлеевой и Юлией Коваль . Первый выпуск посвящен Албании. Ведущие намерены развеять миф о том, что эта страна — бюджетный курорт. Ивлеева рассказала о съемках:

Эмоции просто невероятные! Еще совсем недавно, кроме стен своего дома, смотреть было не на что. И вот ты сидишь на носу яхты и плывешь в эту свободу и в новые ощущения. В очередной раз хочу сказать: «Путешествуйте!»

Шоу «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Ведущими в разное время были Жанна Бадоева , Леся Никитюк , Андрей Бедняков и многие другие. Весной 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, зрители увидели выпуски , самостоятельно снятые местными жителями в разных городах мира. Летом съемки проекта были возобновлены .

Напомним, в конце июля Ивлеева запустила челлендж в соцсети, в шутку объявив поклонникам, что вернется в передачу «Орел и решка», если в инстаграме канала «Пятница!» наберется 500 тысяч комментариев с хештегом #настюшкуврешку. За несколько часов их набралось больше полумиллиона, после чего она была официально объявлена ведущей нового сезона шоу (для Ивлеевой он станет шестым). Юлия Коваль раньше появлялась лишь в одном сезоне — «Орел и решка. Безумные выходные», который вела вместе с Яном Гордиенко.