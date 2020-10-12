Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан

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Британская актриса и модель Маргарет Нолан, сыгравшая «девушку Джеймса Бонда» в фильме «Голдфингер», умерла в возрасте 76 лет. Об этом в твиттере сообщил режиссер Эдгар Райт.

Кинематографист написал:

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Я работал с ней в прошлом году, она играла небольшую роль в « Прошлой ночью в Сохо ». Она была очень веселой и умной, и, как можно догадаться, у нее была масса удивительных историй. Я очень рад, что знал ее.

Причина смерти артистки не уточняется. Ее сын Оскар Дикс подтвердил газете Mirror, что Нолан скончалась в понедельник, 5 октября.

В «Голдфингере», вышедшем в 1964 году, Нолан сыграла массажистку Бонда. Роль британского суперагента исполнил Шон Коннери, режиссером стал Гай Хэмилтон.