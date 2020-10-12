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12 октября 2020, Lenta.Ruновость

Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан

Актриса скончалась на 77-м году жизни
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8
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8
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Британская актриса и модель Маргарет Нолан, сыгравшая «девушку Джеймса Бонда» в фильме «Голдфингер», умерла в возрасте 76 лет. Об этом в твиттере сообщил режиссер Эдгар Райт.

Кинематографист написал:

Новость
Определен лучший Джеймс Бонд в истории
Я работал с ней в прошлом году, она играла небольшую роль в «Прошлой ночью в Сохо». Она была очень веселой и умной, и, как можно догадаться, у нее была масса удивительных историй. Я очень рад, что знал ее.

Причина смерти артистки не уточняется. Ее сын Оскар Дикс подтвердил газете Mirror, что Нолан скончалась в понедельник, 5 октября.

В «Голдфингере», вышедшем в 1964 году, Нолан сыграла массажистку Бонда. Роль британского суперагента исполнил Шон Коннери, режиссером стал Гай Хэмилтон.

7.7
Голдфингер
1964/Великобритания16+триллербоевикприключения
Моя оценка

Помимо этого, актриса снялась в картине с участниками группы The Beatles «The Beatles: Вечер трудного дня», лентах «Никакого секса, пожалуйста, мы британцы» и «Великий инквизитор», а также в сериалах «Возвращение в Брайдсхед» и «Сыщики-любители экстра-класса».

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Margaret Nolan
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