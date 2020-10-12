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12 октября 2020, Lenta.Ruновость

Харламов высмеял Асмус в собственной версии «Холостяка»

В Comedy Club показали скетч на тему личной жизни артиста
Гарик Харламов в шоу Comedy Club

В новом выпуске Comedy Club на ТНТ показали скетч, где Гарик Харламов высмеял актрису Кристину Асмус, с которой разводится. Артист предстал героем собственной версии реалити-шоу «Холостяк», поменяв его название на «Харластяк». Закадровый голос сообщил, что «мужчина, который этим летом стал одинок, найдет свою любовь».

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В кадре Харламов держит в руках красную розу, как в оригинальном проекте, и к нему начинают подходить девушки — потенциальные невесты. «Привет, меня зовут Кристина», — произносит одна. «Сразу нет», — отвечает юморист. «Привет. Я — Олеся. Я — актриса», — говорит вторая. «Хм, дальше», — отвечает ей Харламов. Третья говорит, что она — интерн, но скоро станет врачом. «Издеваетесь?!» — нервно реагирует Харламов. Таким образом юморист отказал всем девушкам, которые чем-то напоминали звезду «Интернов».

В конце голос за кадром произносит: «После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему идеально». В этот момент из автомобиля напротив комика появляется девушка в красном платье и с усами.

«Холостяк», как и Comedy Club, выходит на ТНТ. Шоу — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками ранее были коллега Гарика Харламова Тимур Батрутдинов, а также Егор Крид, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие. Героем нового сезона стал рэпер Тимати.

4.9
Холостяк
2013/Россия16+реалити-шоу
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