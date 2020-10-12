Харламов высмеял Асмус в собственной версии «Холостяка»

Гарик Харламов в шоу Comedy Club

В новом выпуске Comedy Club на ТНТ показали скетч, где Гарик Харламов высмеял актрису Кристину Асмус, с которой разводится. Артист предстал героем собственной версии реалити-шоу «Холостяк», поменяв его название на «Харластяк». Закадровый голос сообщил, что «мужчина, который этим летом стал одинок, найдет свою любовь».

В кадре Харламов держит в руках красную розу, как в оригинальном проекте, и к нему начинают подходить девушки — потенциальные невесты. «Привет, меня зовут Кристина», — произносит одна. «Сразу нет», — отвечает юморист. «Привет. Я — Олеся. Я — актриса», — говорит вторая. «Хм, дальше», — отвечает ей Харламов. Третья говорит, что она — интерн, но скоро станет врачом. «Издеваетесь?!» — нервно реагирует Харламов. Таким образом юморист отказал всем девушкам, которые чем-то напоминали звезду «Интернов».

В конце голос за кадром произносит: «После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему идеально». В этот момент из автомобиля напротив комика появляется девушка в красном платье и с усами.