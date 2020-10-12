Паля перепутали с Петровым на съемках

Александра Паля во время съемок военной драмы « Бансу » на Алтае принял за Александра Петрова один из поклонников сериала « Полицейский с Рублевки ». В сториз своего инстаграма Паль рассказал:

Сижу и ем в столовой за 4,5 тыс. км от Москвы. Подходит парень и говорит: «Спасибо, Александр, за сериал „Полицейский с Рублевки“!» Видимо, в этот момент я был похож на Саню Петрова. Спасибо за момент!

Сюжет фильма «Бансу» основан на реальной истории, которая произошла на Аляске в 1943 году. Советский экипаж тогда перегонял бомбардировщик и, приземлившись для дозаправки, обнаружил исчезновение штурмана, в стропах парашюта которого спрятаны секретные разведданные. Вместе с Палем в ленте снимается Тимофей Трибунцев, а кресло режиссера занял Павел Костомаров («Эпидемия»). Съемки стартовали на Алтае в сентябре. Выход фильма в прокат запланирован на 2022 год.