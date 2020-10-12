Паля перепутали с Петровым на съемках

Александра Паля во время съемок военной драмы «Бансу» на Алтае принял за Александра Петрова один из поклонников сериала «Полицейский с Рублевки». В сториз своего инстаграма Паль рассказал:
Сижу и ем в столовой за 4,5 тыс. км от Москвы. Подходит парень и говорит: «Спасибо, Александр, за сериал „Полицейский с Рублевки“!» Видимо, в этот момент я был похож на Саню Петрова. Спасибо за момент!
Сюжет фильма «Бансу» основан на реальной истории, которая произошла на Аляске в 1943 году. Советский экипаж тогда перегонял бомбардировщик и, приземлившись для дозаправки, обнаружил исчезновение штурмана, в стропах парашюта которого спрятаны секретные разведданные. Вместе с Палем в ленте снимается Тимофей Трибунцев, а кресло режиссера занял Павел Костомаров («Эпидемия»). Съемки стартовали на Алтае в сентябре. Выход фильма в прокат запланирован на 2022 год.
Александр Петров и Александр Паль — популярные российские актеры и бывшие однокурсники. Паль, однако, снимается значительно реже, чем Петров. На счету Петрова — роли в фильмах и сериалах «Текст», «Т-34», «Гоголь», «Звоните ДиКаприо!», «Притяжение», «Герой», «Лед», «Стрельцов», «Зима», «Вторжение». Сериал «Полицейский с Рублевки» о сотрудниках уголовного розыска, трудящихся в подмосковной Барвихе, стартовал на канале ТНТ в 2016 году. Помимо Петрова, в телешоу снимаются Александра Бортич, Сергей Бурунов, Ирина Вилкова, Роман Попов, Рина Гришина, Татьяна Бабенкова. Александр Паль играл в ленте Жоры Крыжовникова «Горько!», а также картинах и сериалах «Глубже!», «Толя-робот», «Вы все меня бесите», «Страна чудес».