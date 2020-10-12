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12 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Джоли и Вальц могут сыграть экс-супругов в новом фильме

Голливудские актеры обсуждают участие в драме по американскому бестселлеру
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12
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12
фотографий

Анджелина Джоли рассматривается на роль в новом фильме Every Note Played («Сыграна каждая нота») по роману писательницы Лизы Дженовы. Партнером актрисы по съемочной площадке и ее экранным экс-супругом может стать Кристоф Вальц, пишет Variety.

Фильм расскажет о пианисте и композиторе, которому ставят меняющий жизнь диагноз. Заботу о мужчине берет на себя его бывшая жена. Режиссером выступит Майкл Сакси («Клятва»). Для Джоли и Вальца этот проект может стать первой совместной работой на площадке.

Ранее еще один роман Дженовы был успешно экранизирован — в 2014 году свет увидела драма «Все еще Элис» с Джулианной Мур и Алеком Болдуином. Фильм принес Мур награды «Оскар» и «Золотой глобус».

Даты старта съемок и предполагаемой премьеры нового фильма неизвестны.

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