90-летний Иван Краско заразился коронавирусом

МОСКВА, 11 окт — РИА «Новости». Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом, однако отказался ложиться в больницу. Об этом актер рассказал «Комсомольской правде». По словам Краско, 3 и 5 октября он играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, а 6 октября ему пришел положительный тест. До этого времени актер не верил в существование COVID-19:
Но вот чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: «Чего это такое?» И, правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что нет, ребятки, это у вас не получится.
Артист считает, что причиной заболевания стал «перерасход ресурса». «Полгода из-за вируса ни черта не делали мы, господи, боже мой! Думал, что разучусь играть, но нет — все вроде бы было в норме. Но перерасход все же случился. Тут-то меня инфекция и клюнула, собака!» — добавил Краско.
Теперь актер чувствует себя лучше и скоро собирается вернуться в театр. Отметим, что Ивану Краско в сентябре исполнилось 90 лет.
Иван Краско снимался в фильмах и сериалах «Кремень», «Личные обстоятельства», «Сын полка», «Юркины рассветы», «Принц и нищий».