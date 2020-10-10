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10 октября 2020, Известияновость

Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука в новом фильме

Бенедикт Камбербэтч вернется к роли супергероя
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч появится в образе Доктора Стрэнджа в новом фильме о Человеке-пауке от Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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По информации издания, в «Человеке-пауке 3» Стрэндж выступит в качестве наставника Питера Паркера, который остался без опекуна после смерти Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильме «Мстители: Финал». В картине «Человек-паук: Вдали от дома», отметим, наставником Паркера был Ник Фьюри, которого играл Сэмюэл Л. Джексон.

Ожидается, что, помимо Тома Холланда, играющего Человека-паука, в новой ленте к своим ролям вернутся Зендая, Мариса Томей, а также появится Джейми Фокс, играющий Электро. Съемки очередного фильма о Питере Паркере начнутся в конце октября в Атланте, примерно в это же время в Лондоне должна стартовать работа на сиквелом «Доктора Стрэнджа», картиной «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». 

«Доктор Стрэндж» является американским супергеройским фильмом о персонаже из комиксов Marvel. Мировая премьера первой части фильма состоялась в 2016 году. Режиссером фильма был Скотт Дерриксон («Синистер»).

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