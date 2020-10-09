Загитова рассказала о волнении на съемках «Ледникового периода»

Алина Загитова — 18-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. Также девушка является чемпионкой мира и Европы. Загитова — первая в истории России и вторая в мировой истории фигуристка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Кроме того, она самая юная фигуристка, выигравшая все главные старты и все титулы в юниорском катании.