Загитова рассказала о волнении на съемках «Ледникового периода»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об эмоциях, которые ей подарила роль ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период». Говоря о проекте в передаче «Доброе утро» «Первого канала», спортсменка отметила:
Это очень интересно и увлекательно. Да, я волнуюсь, но мы уже отсняли достаточно много эфиров, и сейчас уже поспокойнее. Меня поддерживают Илья Авербух, Алексей Ягудин, жюри и сестра Сабина.
Загитова добавила, что младшая сестра переехала с ней в Москву.
«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. Новый сезон проекта стартовал 3 октября. Среди его участников — Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Ирина Пегова, Влад Топалов, Надежда Михалкова. В жюри шоу вошли Татьяна Тарасова, Сергей Лазарев, Татьяна Навка.
Алина Загитова — 18-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. Также девушка является чемпионкой мира и Европы. Загитова — первая в истории России и вторая в мировой истории фигуристка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Кроме того, она самая юная фигуристка, выигравшая все главные старты и все титулы в юниорском катании.