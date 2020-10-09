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9 октября 2020, Газета.Ruновость

Загитова рассказала о волнении на съемках «Ледникового периода»

18-летняя олимпийская чемпионка ведет новый сезон проекта про фигурное катание
6
фотографий
6
фотографий

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об эмоциях, которые ей подарила роль ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период». Говоря о проекте в передаче «Доброе утро» «Первого канала», спортсменка отметила:

Это очень интересно и увлекательно. Да, я волнуюсь, но мы уже отсняли достаточно много эфиров, и сейчас уже поспокойнее. Меня поддерживают Илья Авербух, Алексей Ягудин, жюри и сестра Сабина.
Алина Загитова
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Загитова добавила, что младшая сестра переехала с ней в Москву.

«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. Новый сезон проекта стартовал 3 октября. Среди его участников — Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Ирина Пегова, Влад Топалов, Надежда Михалкова. В жюри шоу вошли Татьяна Тарасова, Сергей Лазарев, Татьяна Навка.

Алина Загитова — 18-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. Также девушка является чемпионкой мира и Европы. Загитова — первая в истории России и вторая в мировой истории фигуристка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Кроме того, она самая юная фигуристка, выигравшая все главные старты и все титулы в юниорском катании.

6.7
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
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Алина Загитова
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