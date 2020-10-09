Дуэйн Джонсон снова стал самым популярным актером в соцсети

Дуэйн Джонсон набрал 200 млн подписчиков в инстаграме и снова стал третьей знаменитостью мира по количеству фолловеров в соцсети. В рейтинге звезду «Форсажа» опережают только футболист Криштиану Роналду (239 млн) и певица Ариана Гранде (203 млн) — что делает его самым популярным актером инстаграма.