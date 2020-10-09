Дуэйн Джонсон снова стал самым популярным актером в соцсети

Дуэйн Джонсон набрал 200 млн подписчиков в инстаграме и снова стал третьей знаменитостью мира по количеству фолловеров в соцсети. В рейтинге звезду «Форсажа» опережают только футболист Криштиану Роналду (239 млн) и певица Ариана Гранде (203 млн) — что делает его самым популярным актером инстаграма.
Джонсон, в августе возглавивший рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире, опубликовал обращение, в котором рассказал, чему научился, набрав 200 млн подписчиков:
Надо всегда говорить правду. И когда вы говорите правду, делайте все возможное, чтобы преподнести ее с достоинством, состраданием, уважением и взяв себя в руки.
В десятку знаменитостей с самым большим количеством фолловеров в соцсети входят, в частности, также певица и актриса Селена Гомес (194 млн), звезда реалити-шоу Ким Кардашьян Уэст (189 млн), певица Бейонсе (155 млн), певец Джастин Бибер (148 млн).