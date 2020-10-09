Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати

Певец и актер Егор Крид, принимавший участие в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ, подшутил над рэпером и продюсером Тимати, который стал героем восьмого сезона проекта. В инстаграме артист намекнул, что коллега копирует его:
Ушел из Black Star, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу «Холостяк». Что дальше, Тимати? P. S. Хоть имя не забрал.
Крид, напомним, покинул лейбл Black Star в марте 2019 года после истечения контракта с компанией и принял решение самостоятельно заниматься своей музыкальной карьерой. В июле 2020 года стало известно, что Тимати — один из основателей Black Star — также ушел из лейбла.
«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году.
Помимо Крида, участниками шоу в разные годы становились резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.
Премьера восьмого сезона запланирована на весну 2021 года.