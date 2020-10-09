Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
9 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати

Актер и певец ранее тоже был героем популярного реалити
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Певец и актер Егор Крид, принимавший участие в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ, подшутил над рэпером и продюсером Тимати, который стал героем восьмого сезона проекта. В инстаграме артист намекнул, что коллега копирует его:

Новость
Егор Крид раскрыл правду о закулисье «Холостяка»
Ушел из Black Star, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу «Холостяк». Что дальше, Тимати? P. S. Хоть имя не забрал.
Егор Крид

Крид, напомним, покинул лейбл Black Star в марте 2019 года после истечения контракта с компанией и принял решение самостоятельно заниматься своей музыкальной карьерой. В июле 2020 года стало известно, что Тимати — один из основателей Black Star — также ушел из лейбла.

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году.

Помимо Крида, участниками шоу в разные годы становились резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.

4.9
Холостяк
2013/Россия16+реалити-шоу
Моя оценка

Премьера восьмого сезона запланирована на весну 2021 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Холостяк
Егор Крид
Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы за фото с флагом
Тимати
Тимати стал новым «Холостяком»
Победительница «Голоса 60+» высказалась о «спорных» итогах шоу
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Паулина Андреева показала кадры второго сезона «Метода»
Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым
Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»
Асмус снова раскритиковали за откровенные сцены в новом фильме
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в обмане
Урганта насмешил рейтинг лучших российских актеров десятилетия
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов»
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом
Дуэйн Джонсон выломал ворота, чтобы успеть на съемки
Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило
Любовь Аксенова показала пугающее фото со съемок
Певцов готов выйти на работу после пневмонии
Здравствуй, грусть: самые красивые сцены под дождем из фильмов
Джаред Лето показал накачанные для съемок в «Троне 3» мышцы
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Дмитрий Нагиев запускает собственное онлайн-шоу
Дочь Заворотнюк хочет вернуться на ТВ
Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках
Банщикова показала себя на съемках в тюрьме
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы от его флейты
Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову
Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом
Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой
Ивлеева приняла участие в шоу «Танцы»
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
«Хотите почувствовать себя старыми?»: Калкин отметил 40-летие
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк»
Дмитрий Шепелев высказался об уходе с «Первого канала»
Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Учительница русского языка уличила Урганта в неграмотности
Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым
Файзиев объяснил, почему не вырезал кадры с Ефремовым из фильма
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок
Лето, которое мы потеряли: самые жаркие пляжные кадры из фильмов
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Британка, которую дразнили из-за веса, стала королевой красоты Она похудела на 50 килограммов и выиграла несколько конкурсов.
Популярные темы на «Детях»
Банкет во время пандемии 225
Что делать? 224
Забавные картинки 204
Медикаментозный аборт 192
Леди
Захарова, Толкалина с дочкой, Эрнст: лучшие наряды закрытия ММКФ Звезды блистали на красной дорожке
Hi-Tech
На айфонах появится невероятная возможность Microsoft позволит играть в большие игры на устройствах Apple
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь