Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати

Ушел из Black Star, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу «Холостяк». Что дальше, Тимати? P. S. Хоть имя не забрал.

Крид, напомним, покинул лейбл Black Star в марте 2019 года после истечения контракта с компанией и принял решение самостоятельно заниматься своей музыкальной карьерой. В июле 2020 года стало известно, что Тимати — один из основателей Black Star — также ушел из лейбла.