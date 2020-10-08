Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы за фото с флагом

Армяне и азербайджанцы устроили споры в инстаграме испанской актрисы Пенелопу Крус из-за фото с колумбийским флагом, которое она выложила. Знаменитость опубликовала в сети постер нового фильма «355», на котором запечатлена на фоне трех полос: желтой, синей и красной.
Некоторые подписчики актрисы предположили, что на фото изображен флаг Армении. В комментариях пользоваетели сети начали обсуждать, кому принадлежит Нагорный Карабах, а также предположили, что Крус поддерживает в политическом конфликте армян. Артистке пришлось пояснить, что на самом деле на постере изображен флаг Колумбии, так как она исполняет в ленте роль колумбийки Грасиелы.
Тем не менее комментаторы продолжили спорить под постом, который собрал более 90 тыс. лайков. Часть юзеров посмеялась над армянами, отметив, что те даже не знают, как выглядит их родной флаг. Армяне, в свою очередь, указали на то, что не благодарили актрису за поддержку.
Новый шпионский триллер, режиссером которого выступил продюсер «Логана» и «Дэдпула» Саймон Кинберг, рассказывает о международных секретных агентах-женщинах, создавших группу под кодовым названием «355», чтобы противостоять глобальной организации. Помимо Крус, роли в картине исполняют Джессика Честейн, Марион Котийяр, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Бинбин Фань, Себастьян Стэн, Эдгар Рамирес. Премьера запланировала на 2021 год.
Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился в сентябре. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.