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8 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Ревенко, Лядова и Вдовиченков на премьере фильма с Асмус

В столице представили нашумевшую драму Kitoboy, ранее получившую приз на Венецианском кинофестивале
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В столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера драмы Филиппа Юрьева Kitoboy. Картину вместе с режиссером представил продюсер Алексей Учитель. Гостями показа стали актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Александра Ревенко, Варвара Шмыкова, сын Алексея Учителя режиссер Илья Учитель и другие.

Новость
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
По сюжету нового фильма, мальчик из глухой деревни на Чукотке, где лишь недавно появился интернет, влюбляется в девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

В ленте снялись Владимир Онохов и Кристина Асмус.

Драма Kitoboy в начале сентября была представлена на 77-м Венецианском кинофестивале, где получила приз в программе авторского кино «Венецианские дни». Затем на 31-м фестивале российского кино «Кинотавр» фильм взял награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

В широкий прокат в России Kitoboy выходит 8 октября.

5.3
Kitoboy
2020/Россия16+драмаприключения
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