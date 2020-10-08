Ревенко, Лядова и Вдовиченков на премьере фильма с Асмус

В столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера драмы Филиппа Юрьева Kitoboy. Картину вместе с режиссером представил продюсер Алексей Учитель. Гостями показа стали актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Александра Ревенко, Варвара Шмыкова, сын Алексея Учителя режиссер Илья Учитель и другие.
По сюжету нового фильма, мальчик из глухой деревни на Чукотке, где лишь недавно появился интернет, влюбляется в девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.
В ленте снялись Владимир Онохов и Кристина Асмус.
Драма Kitoboy в начале сентября была представлена на 77-м Венецианском кинофестивале, где получила приз в программе авторского кино «Венецианские дни». Затем на 31-м фестивале российского кино «Кинотавр» фильм взял награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.
В широкий прокат в России Kitoboy выходит 8 октября.