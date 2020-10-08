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8 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Новым героем реалити-шоу «Холостяк» стал Тимати

В настоящее время идет кастинг участниц в проект
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Героем восьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ станет рэпер и продюсер Тимати (настоящее имя артиста — Тимур Юнусов), который ранее расстался с возлюбленной и матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой.

Имя нового участника объявила пресс-служба телеканала, назвав артиста «самым завидным женихом страны». Создатели шоу сообщили, что в настоящее время идет кастинг участниц в проект, и отметили:

15 российских шоу, которые стыдно смотреть (но мы продолжаем)
Тимати — один из самых знаменитых и богатых российских селебрити! Быть рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну.

Тимати — музыкант, продюсер и бизнесмен, основатель мультибренда Black Star. Рэпер входит в топ-10 самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes.

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.

4.9
Холостяк
2013/Россия16+реалити-шоу
Моя оценка

Премьера нового сезона запланирована на весну 2021 года.

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