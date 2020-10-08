Новым героем реалити-шоу «Холостяк» стал Тимати

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Героем восьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ станет рэпер и продюсер Тимати (настоящее имя артиста — Тимур Юнусов), который ранее расстался с возлюбленной и матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой.

Имя нового участника объявила пресс-служба телеканала, назвав артиста «самым завидным женихом страны». Создатели шоу сообщили, что в настоящее время идет кастинг участниц в проект, и отметили:

Тимати — один из самых знаменитых и богатых российских селебрити! Быть рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну.

Тимати — музыкант, продюсер и бизнесмен, основатель мультибренда Black Star. Рэпер входит в топ-10 самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes.

4.9 Холостяк 2013 / Россия 16+ реалити-шоу Моя оценка Хочу посмотреть