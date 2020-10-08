Стало известно, кто будет новым героем реалити-шоу «Холостяк»

Героем восьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ станет рэпер и продюсер Тимати (настоящее имя артиста — Тимур Юнусов), который ранее расстался с возлюбленной и матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой.
Имя нового участника объявила пресс-служба телеканала, назвав артиста «самым завидным женихом страны». Создатели шоу сообщили, что в настоящее время идет кастинг участниц в проект, и отметили:
Тимати — один из самых знаменитых и богатых российских селебрити! Быть рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну.
Тимати — музыкант, продюсер и бизнесмен, основатель мультибренда Black Star. Рэпер входит в топ-10 самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes.
«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.
Премьера нового сезона запланирована на весну 2021 года.