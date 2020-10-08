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8 октября 2020, ТАССновость

86-летний Михаил Жванецкий принял решение уйти со сцены

Сатирик чувствует себя пожилым человеком и не может продолжать работу в силу возраста
Михаил Жванецкий | Источник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Писатель-сатирик, телеведущий и актер Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены из-за возраста. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель артиста Олег Сташкевич. Он отметил:

Новость
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Михаил Михайлович покинул сцену, он закрыл передачу [«Дежурный по стране»], объявил, что возраст не позволяет, он не хочет [выходить на сцену].

Отвечая на вопрос о самочувствии сатирика, Сташкевич сказал, что 86-летний Жванецкий «чувствует себя пожилым человеком».

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В свое время, круто изменив трудовую биографию, он взялся за перо и стал писать монологи и миниатюры. Познакомился с Аркадием Райкиным, тот взял его в свой театр.

Жванецкий давно стал писателем, которого цитируют как классика. Единицей юмора называют «один Жван», а жанр, в котором выступает сатирик, именуют «Жванецким». По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы книги. В частности, писатель — автор сборников «Моя Одесса», «Год за два» и других, а «Собрание сочинений», первоначально выпущенное в четырех томах, пополнилось дополнительным пятым томом.

6.6
Дежурный по стране
2002/Россия12+юмористическоеаналитическое
Моя оценка

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил сатирика орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Жванецкий отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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