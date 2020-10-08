Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»

Лента рассказывает о разных людях, живущих вдали от Родины, но, несмотря ни на что, чувствующих с ней связь. Все они страдают от одного «недуга» — пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским. В фильме также снялись Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Лянка Грыу, Владимир Яглыч. Нагиев отметил: