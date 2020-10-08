Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»

В рамках Московского международного кинофестиваля состоялась премьера мелодрамы Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка». Фильм вместе с режиссером представили актеры Дмитрий Нагиев и Микаэл Арамян. Гостями показа стали Анна Чурина, Дмитрий Красилов, Снежана Самохина, звезда «Холостяка» Лиза Адаменко, Карина Мишулина.
Лента рассказывает о разных людях, живущих вдали от Родины, но, несмотря ни на что, чувствующих с ней связь. Все они страдают от одного «недуга» — пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским. В фильме также снялись Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Лянка Грыу, Владимир Яглыч. Нагиев отметил:
Мы сняли, по-моему, неплохое и доброе кино «Гудбай, Америка». По моим ощущениям, получилась трогательная история о русской душе, хотя мы и пытались на этом не зацикливаться.
Андреасян добавил, что всегда мечтал снять кино «на эмигрантскую тему», поскольку ему это близко: режиссер переехал из Армении в Казахстан, потом — в Россию, затем работал в США. Постановщик подчеркнул, что хотел выпустить фильм, похожий по атмосфере на «1+1» или «Зеленую книгу».
В прокат картина выходит 8 октября.