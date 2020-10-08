Миронова и Белый снимаются в фильме Светлакова: первые фото

В Москве начались съемки романтической комедии Love, сценаристом, продюсером и одним из актеров которой стал Сергей Светлаков. Также в работе над фильмом задействованы Юрий Стоянов, Елена Валюшкина, Ксения Собчак, Тимур Батрутдинов, Мария Миронова, Екатерина Варнава, Камиль Ларин, Ян Цапник, Сабина Ахмедова, Анатолий Белый. В числе продюсеров, кроме Светлакова, — Александр Незлобин.
События фильма развернутся в День всех влюбленных в отеле: бывшие однокурсники отмечают 40-летие выпуска в ресторане гостиницы. Светлаков отметил:
Зрители увидят несколько историй с героями — разными по возрасту, мироощущению, статусу, национальности и даже ориентации. Они оказались в один день в одном прекрасном месте — отеле Love.
Актер подчеркнул, что главная идея фильма — «рассказать и показать, что любовь проявляет себя совершенно по-разному». Светлаков добавил, что лента Love будет похожа на «Реальную любовь» и на «Четыре комнаты». Отметим, что в Love звезда «Городка» Юрий Стоянов исполнит песню собственного сочинения.
Премьера романтической комедии запланирована на 11 февраля 2021 года.