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7 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Актер сериала «Кухня» перенес коронавирус в тяжелой форме

Михаил Тарабукин рассказал, что из-за болезни потерял вес
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7
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Михаил Тарабукин, сыгравший Федю в комедийных сериалах «Кухня» и «СеняФедя», переболел коронавирусом. В инстаграме актер рассказал, что из-за этого сильно похудел:

Хотите экстремальный рецептик, как скинуть несколько килограммов, помолодеть и начисто отбить охоту к алкоголю и кофе с утра? Надо всего лишь пару недель проваляться с тяжеленной формой COVID 19.
Михаил Тарабукин
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По словам Тарабукина, у него были двусторонняя вирусная пневмония, температура 39,5, отсутствовало обоняние.

Артист выразил мнение, что пандемия коронавируса в мире надолго, и намекнул, что болезнь затронет многих. «Всем легкой формы, друзья. Бегать от этого бесполезно, прятаться от этого бесполезно, все бесполезно, это с нами очень надолго. От души желаю всем здоровья, добра и антител», — подытожил он.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась певица Анна Семенович. О положительном тесте на COVID-19 сообщал и режиссер Резо Гигинеишвили.

Михаил Тарабукин — российский актер. Дебютировал в кино в 2000 году в фильме «Два товарища». Наибольшую известность актеру принесли работы в сериалах «Кухня», «Отель Элеон», «СеняФедя», «Гранд». Также снимался в фильмах «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Лови момент». Весной вышел скетчком "#вмаскешоу" с участием актера, снятый во время действия всеобщего режима самоизоляции.

7.6
Кухня
2012/Россия16+комедия
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