Актер сериала «Кухня» перенес коронавирус в тяжелой форме

Хотите экстремальный рецептик, как скинуть несколько килограммов, помолодеть и начисто отбить охоту к алкоголю и кофе с утра? Надо всего лишь пару недель проваляться с тяжеленной формой COVID 19.

Артист выразил мнение, что пандемия коронавируса в мире надолго, и намекнул, что болезнь затронет многих. «Всем легкой формы, друзья. Бегать от этого бесполезно, прятаться от этого бесполезно, все бесполезно, это с нами очень надолго. От души желаю всем здоровья, добра и антител», — подытожил он.