Победительница «Голоса 60+» вфысказалась о «спорных» итогах шоу

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МОСКВА, 7 окт — РИА «Новости». Победительница третьего сезона проекта «Голос 60+», 91-летняя Дина Юдина, прокомментировала спор телезрителей из-за результатов шоу. В финале по итогам зрительского голосования жительница Санкт-Петербурга набрала 59,6% голосов и заняла первое место, однако мнения пользователей сети по этому поводу разделились: некоторые посчитали, что победу «забрали» у Петра Таренкова, который получил второе место.

В беседе с «Комсомольской правдой» Юдина призналась, что относится к критике философски. Исполнительница до самого конца считала, что Таренков заслуживает победы больше, чем она, однако зрители «пошли по правильному пути». Она пояснила:

Петр — профессионал. Я искренне за него болела. Но это же народное шоу. Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович.