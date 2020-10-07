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7 октября 2020, РИА Новостиновость

Победительница «Голоса 60+» вфысказалась о «спорных» итогах шоу

91-летняя Дина Юдина отреагировала на обсуждение результатов очередного сезона проекта
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МОСКВА, 7 окт — РИА «Новости». Победительница третьего сезона проекта «Голос 60+», 91-летняя Дина Юдина, прокомментировала спор телезрителей из-за результатов шоу. В финале по итогам зрительского голосования жительница Санкт-Петербурга набрала 59,6% голосов и заняла первое место, однако мнения пользователей сети по этому поводу разделились: некоторые посчитали, что победу «забрали» у Петра Таренкова, который получил второе место.

В беседе с «Комсомольской правдой» Юдина призналась, что относится к критике философски. Исполнительница до самого конца считала, что Таренков заслуживает победы больше, чем она, однако зрители «пошли по правильному пути». Она пояснила:

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Петр — профессионал. Я искренне за него болела. Но это же народное шоу. Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович.

При этом победительница «Голоса 60+» высоко оценила «замечательный» вокал Таренкова и назвала исполненную им песню «шикарной». «Но это не народное исполнение, а профессиональное, между этими понятиями огромная разница», — заключила Юдина.

«Голос 60+» — версия вокального шоу «Голос», в которой участвуют пенсионеры, — выходит в эфир с 2018 года. В третьем сезоне кресла наставников вокального проекта заняли Тамара Гвердцители, Елена Ваенга, Лев Лещенко и Гарик Сукачев. Ведущим традиционно выступал Дмитрий Нагиев.

7.5
Голос 60+
2018/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Основное шоу — «Голос» — идет на «Первом канале» с 2012 года, его тренерами в разное время были Пелагея, Леонид Агутин, Дима Билан, Александр Градский, Баста, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Константин Меладзе, Валерий Сюткин. В 2014 году стартовал также «Голос. Дети».

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