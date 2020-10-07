Пересильд на съемках фильма о любви: фото с площадки

Я хотела, чтоб мы вместе поработали как актриса и режиссер. Я рада, что это случилось не на крупнобюджетном фильме, а на такой картине, где главное — два персонажа, мужчина и женщина. Нам ничего не мешает, мы можем заниматься по-настоящему ювелирной работой.