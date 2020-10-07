Пересильд на съемках фильма о любви: фото с площадки

В Санкт-Петербурге завершились съемки новой мелодрамы «Хорошие девочки попадают в рай». Главную женскую роль в картине исполнила Юлия Пересильд.
В основу сюжета легли несколько рассказов молодого петербургского писателя Кирилла Рябова. Автор сценария и режиссер Дмитрий Месхиев («Батальонъ») отмечает:
Мне очень нравится литература Кирилла Рябова, это молодой петербургский писатель, яркий и очень талантливый. Пишет про людей, не про внешние обстоятельства, а про внутренние состояния.
Главный герой Пашка (Алесь Снопковский) пытается пережить уход жены. Оставшись один, он пускается в самозабвенные страдания: алкоголь, скандалы, драки с любовником бывшей, больницы, таблетки, клиника неврозов… Однажды он встречает прекрасную незнакомку (Пересильд), и, возможно, именно эта встреча сможет изменить его жизнь.
По словам исполнительницы главной женской роли Юлии Пересильд, она давно хотела встретиться на площадке с Дмитрием Месхиевым.
Я хотела, чтоб мы вместе поработали как актриса и режиссер. Я рада, что это случилось не на крупнобюджетном фильме, а на такой картине, где главное — два персонажа, мужчина и женщина. Нам ничего не мешает, мы можем заниматься по-настоящему ювелирной работой.
Режиссер подчеркивает, что в фильме «Хорошие девочки попадают в рай» он намерен «смешать жанры — драму, мелодраму, комедию — и рассказать про любовь, про людей, про каждого».
Выход картины, продюсированием которой занимаются кинокомпания «СТВ» и Сергей Сельянов, ожидается в 2021 году.