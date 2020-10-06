Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»

В московском театре Et Cetera состоялась церемония вручения премии «ТЭФИ Kids», на которой были отмечены лучшие телевизионные проекты для юных зрителей. Ведущими события стали Вячеслав Макаров и Микелла Абрамова, гостями — певицы Валерия и Юлия Савичева, продюсер Иосиф Пригожин, телеведущие Андрей Малахов и Яна Чурикова (она пришла на церемонию с дочерью), актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков.
По версии жюри, в которое вошли Александр Олешко, Юлия Барановская, Виктор Дробыш, Вадим Такменев, Оксана Федорова, Борис Грачевский и другие, лучшим детским телеканалом была признана «Карусель». Главный приз — в категории «Лучший анимационный фильм» — достался мультипликационной ленте «Переезд» киностудии «Союзмультфильм», посвященной памяти писателя Эдуарда Успенского и переезду киностудии в новое здание.
«Навигатор. Новости» назвали лучшей ежедневной новостной передачей, а «Супер Ралли» — лучшим анимационным сериалом. В номинации «Лучшая программа для детей» победу одержало «Большое путешествие Деда Мороза с НТВ». В категории «Ведущий телевизионной программы для детей» лауреатами названы Анастасия Князева и Вова Левченко («Тыц-парад»).
Во время церемонии финалист суперсезона шоу «Ты супер!» Даниил Хачатуров выступил с песней «На планете».
Премия «ТЭФИ-Kids» была учреждена в 2019 году. Организаторы поощряют наиболее значимые работы профессионалов детского телевидения России.