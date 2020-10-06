Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»

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«Навигатор. Новости» назвали лучшей ежедневной новостной передачей, а «Супер Ралли» — лучшим анимационным сериалом. В номинации «Лучшая программа для детей» победу одержало «Большое путешествие Деда Мороза с НТВ». В категории «Ведущий телевизионной программы для детей» лауреатами названы Анастасия Князева и Вова Левченко («Тыц-парад»).

Во время церемонии финалист суперсезона шоу «Ты супер!» Даниил Хачатуров выступил с песней «На планете».

Премия «ТЭФИ-Kids» была учреждена в 2019 году. Организаторы поощряют наиболее значимые работы профессионалов детского телевидения России.