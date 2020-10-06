Учительница назвала ошибки доктора Мясникова и Елены Малышевой

Александр Мясников и Елена Малышева | Источник: Legion-Media.ru

Учительница русского языка и блогер Татьяна Гартман в своем онлайн-шоу разобрала ошибки, которые допускают в устной речи известные телеврачи Елена Малышева и Александр Мясников. Результаты показали, что ведущая передачи «Жить здорово!» грамотнее своего коллеги из программ «О самом главном» и «Доктор Мясников».

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Малышева обошла Мясникова со счетом 4:2. В отличие от коллеги, она правильно ставит ударение в словах «болей» — оно должно оставаться на корне, «железу» — оно падает на последний слог, а также не путает паронимы «одеть» и «надеть». Мясников же правильно употребляет слово «кашлянул» — ударение в нем должно быть на первом слоге.

При этом оба доктора неправильно ставят ударение в словах «коклюш» и «начался» (в обоих случаях оно должно падать на последний слог) и «томография» (оно должно быть на третьем слоге).