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6 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Светлана Ходченкова снялась в откровенной комедии: первые кадры

К выходу в прокат готовится картина «Любовь без размера»
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Опубликованы первые кадры и трейлер новой романтической комедии «Любовь без размера» со Светланой Ходченковой в главной роли.

Ее героиня Маша, танцующая и поющая «на бэках» у столичной звезды, попадает в неприятную ситуацию — продюсер намекает девушке, что ее грудь уже не подходит под «профстандарты». У Маши развиваются комплексы по поводу внешности, и, чтобы исправить ситуацию она отправляется на оздоровительный курорт в Минеральные Воды, где ее поджидает шанс изменить свою жизнь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Создатели обещают «сюжет с любовным четырехугольником, романтику старого доброго санатория на минводах, огромное количество уморительных сцен, яркие диалоги, а также любимые в народе песни — в том числе в исполнении актеров». Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин и Иван Колесников сами исполнили для фильма несколько «народных» хитов. А звезда шоу «Голос», актриса и режиссер китайского происхождения Ян Гэ, исполняющая роль той самой московской звезды, с которой работает главная героиня, спела написанную специально для картины песню «Пекин — Москва».

Режиссер картины Мария Шульгина, для которой «Любовь без размера» стала полнометражным дебютом, отметила:

Фильм можно назвать современной интерпретацией пьесы «Касатка» Алексея Толстого. Для меня он немножко олдскульный, неформатный, со всей этой санаторной жизнью и музыкой 80-х, но с современными героями и отношениями между ними. В итоге получилась легкая ироничная атмосфера. Смотреть людям, которые хотят хорошо провести время.

В широкий прокат фильм выйдет 22 октября.

Любовь без размера
2020/Россия16+мелодрамакомедия
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