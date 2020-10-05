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5 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Анна Семенович заразилась коронавирусом

Певица соблюдает режим самоизоляции
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Анна Семенович сообщила, что заразилась коронавирусом и уже неделю находится дома, соблюдая режим самоизоляции. Об этом артистка рассказала в инстаграме. Певица отметила, что чувствует себя хорошо, но у нее отсутствует обоняние:

Новость
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй, совершенно безопасная для окружающих.
Анна Семенович

Как рассказала певица, у нее не было температуры, только легкая слабость, которая уже прошла. Анна также попросила подписчиков быть осторожными, носить маски и перчатки и избегать людных мест.

Анна Семенович — экс-фигуристка, певица и актриса. Она снималась в фильмах «Гитлер капут!», «Ирония судьбы. Продолжение», «Невидимки», «Ржевский против Наполеона». Участвовала в шоу «Русский керлинг», «Ледниковый период», «Пригласите на свадьбу!».

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