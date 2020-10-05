Анна Семенович заразилась коронавирусом

Анна Семенович сообщила, что заразилась коронавирусом и уже неделю находится дома, соблюдая режим самоизоляции. Об этом артистка рассказала в инстаграме. Певица отметила, что чувствует себя хорошо, но у нее отсутствует обоняние:
Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй, совершенно безопасная для окружающих.
Как рассказала певица, у нее не было температуры, только легкая слабость, которая уже прошла. Анна также попросила подписчиков быть осторожными, носить маски и перчатки и избегать людных мест.
Анна Семенович — экс-фигуристка, певица и актриса. Она снималась в фильмах «Гитлер капут!», «Ирония судьбы. Продолжение», «Невидимки», «Ржевский против Наполеона». Участвовала в шоу «Русский керлинг», «Ледниковый период», «Пригласите на свадьбу!».