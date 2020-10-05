Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ

По результатам основного конкурса победителем в категории «Документальное кино» стал проект Владислава Бахановича и Максима Лукьянца «Бездомный с киноаппаратом». В номинации «Игровое короткометражное кино» победу одержала будущая лента Зураба Джиджилавы «Человек, что опреснил море», а лучшим игровым полнометражным кино признано «Наивное искусство» по сценарию Ирины Романовой.