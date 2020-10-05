Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ

Состоялась церемония награждения победителей ХIV Московского питчинга дебютантов, который прошел в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля. Гостями вечера стали Анна Банщикова, Алена Бабенко, Олеся Судзиловская, Александра Ревенко, Кирилл Зайцев и другие. На мероприятии выступили актриса Юлия Пересильд и группа FarSmajor.
По результатам основного конкурса победителем в категории «Документальное кино» стал проект Владислава Бахановича и Максима Лукьянца «Бездомный с киноаппаратом». В номинации «Игровое короткометражное кино» победу одержала будущая лента Зураба Джиджилавы «Человек, что опреснил море», а лучшим игровым полнометражным кино признано «Наивное искусство» по сценарию Ирины Романовой.
В категории «Телесериалы» победу одержал проект «Психея» сценариста Надежды Карповой. В номинации «Веб-сериалы» победителем стал проект режиссера Джулии Сотниковой «Семь демонов сержанта Рябова».
Работы оценивало экспертное жюри, в которое, среди прочих, вошли режиссер и сценарист Сергей Мирошниченко, продюсеры Владимир Грамматиков («Приходи на меня посмотреть»), Антон Калинкин («Девушка с плеером»), Игорь Мишин («Гоголь»).
Питчинг дебютантов прошел в начале октября, его призовой фонд составил 3 млн руб. ММКФ продлится до 8 октября.