91-летняя участница победила в шоу «Голос 60+»

На «Первом канале» завершился третий сезон шоу «Голос 60+» для исполнителей старшего поколения. Победу в финале одержала 91-летняя Дина Юдина, наставницей которой в проекте была певица и композитор Тамара Гвердцители.
«Дина Юдина — победительница третьего сезона проекта! Поздравляем!» — говорится в сообщении на странице телеканала в инстаграме. Отмечается, что участники музыкального проекта в течение месяца боролись за победу и признание зрительской аудитории.
«Голос 60+» — версия вокального шоу «Голос», в которой участвуют пенсионеры, — выходит в эфир с 2018 года. В третьем сезоне кресла наставников вокального проекта, помимо Гвердцители, заняли Елена Ваенга, Лев Лещенко и Гарик Сукачев. Ведущим традиционно выступал Дмитрий Нагиев. Сам «Голос» идет на «Первом канале» с 2012 года, его тренерами в разное время были Пелагея, Леонид Агутин, Дима Билан, Александр Градский, Баста, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Константин Меладзе, Валерий Сюткин. В 2014 году стартовал также «Голос. Дети».