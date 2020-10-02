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2 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Бузовой предстоит операция из-за участия в «Ледниковом периоде»

По словам ведущей, занятия фигурным катанием усугубили ее старую травму
Ольга Бузова на съемках шоу «Ледниковый период»

Ольга Бузова заявила, что после участия в шоу «Ледниковый период» должна будет сделать операцию. По словам телеведущей, ей трудно ходить. В интервью «Комсомольской правде» звезда «Дома 2» рассказала:

Новость
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
У меня давняя проблема — косточка на ноге. В свое время я делала операцию. Не помогло, косточка начала заново расти. Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета.
Ольга Бузова

Бузова добавила, что она «и так еле ходила, отказалась от каблуков, потому что ноги не выдерживают нагрузку», а когда в ее жизни появилось ледовое шоу, стало еще тяжелее. Звезда заявила, что пока ей помогают врачи, но операцию все же придется сделать.

Шоу «Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. В нем соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. Новый сезон проекта стартует 3 октября в 17.20. Среди участников нового сезона, помимо Бузовой, — Регина Тодоренко, Ирина Пегова, Влад Топалов, Надежда Михалкова. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Смотрите фото со съемок шоу

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