Бузовой предстоит операция из-за участия в «Ледниковом периоде»

У меня давняя проблема — косточка на ноге. В свое время я делала операцию. Не помогло, косточка начала заново расти. Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета.