Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым

Светлана Ходченкова опубликовала фото, сделанное во время работы над сериалом «Спойлер» с Максимом Матвеевым. Судя по всему, актеры играют пару.
Сюжет сериала сконцентрируется на региональных выборах. Чтобы «перетянуть» голоса главного конкурента действующего губернатора, нанимают кандидата-спойлера, который должен переманить на свою сторону часть избирателей, но не победить в выборах. Начинается большая политическая игра, исход которой с каждым шагом все более непредсказуем.
Помимо Ходченковой и Матвеева, в сериале задействованы Олег Меньшиков, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Сергей Газаров и другие.
Премьера намечена на 2020 год.