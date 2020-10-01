Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым

Светлана Ходченкова опубликовала фото, сделанное во время работы над сериалом « Спойлер » с Максимом Матвеевым . Судя по всему, актеры играют пару.

Сюжет сериала сконцентрируется на региональных выборах. Чтобы «перетянуть» голоса главного конкурента действующего губернатора, нанимают кандидата-спойлера, который должен переманить на свою сторону часть избирателей, но не победить в выборах. Начинается большая политическая игра, исход которой с каждым шагом все более непредсказуем.