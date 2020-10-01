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1 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым

Актеры вместе работают на площадке проекта «Спойлер»

Светлана Ходченкова опубликовала фото, сделанное во время работы над сериалом «Спойлер» с Максимом Матвеевым. Судя по всему, актеры играют пару.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сюжет сериала сконцентрируется на региональных выборах. Чтобы «перетянуть» голоса главного конкурента действующего губернатора, нанимают кандидата-спойлера, который должен переманить на свою сторону часть избирателей, но не победить в выборах. Начинается большая политическая игра, исход которой с каждым шагом все более непредсказуем.

Помимо Ходченковой и Матвеева, в сериале задействованы Олег Меньшиков, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Сергей Газаров и другие.

Премьера намечена на 2020 год.

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