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30 сентября 2020, Газета.Ruновость

Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»

Опрос провел канал «Мосфильм. Золотая коллекция»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» признан самой любимой картиной студии «Мосфильм» среди россиян, сообщает киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» со ссылкой на собственный опрос.

69% опрошенных отметили, что больше всего любят именно эту ленту. На втором месте оказался фильм «Иван Васильевич меняет профессию» с 64%, на третьем — «Бриллиантовая рука» с 61%.

Также в топ-10 вошли «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Любовь и голуби», «Девчата», «Москва слезам не верит» и «Двенадцать стульев».

8.5
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
1966/СССР12+мелодрамакомедиямузыкальныйприключениясемейный
Моя оценка

Лента «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая вышла на экраны в 1966 году и является продолжением комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Роли в ней исполнили Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзик Мкртчян и другие.

Киностудия «Мосфильм» была основана в 1920-х годах. В разное время свои картины на «Мосфильме» снимали Эльдар Рязанов, Сергей Эйзенштейн, Владимир Меньшов, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский и многие другие. В настоящее время генеральным директором киностудии является Карен Шахназаров.

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