Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» признан самой любимой картиной студии «Мосфильм» среди россиян, сообщает киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» со ссылкой на собственный опрос.
69% опрошенных отметили, что больше всего любят именно эту ленту. На втором месте оказался фильм «Иван Васильевич меняет профессию» с 64%, на третьем — «Бриллиантовая рука» с 61%.
Также в топ-10 вошли «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Любовь и голуби», «Девчата», «Москва слезам не верит» и «Двенадцать стульев».
Лента «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая вышла на экраны в 1966 году и является продолжением комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Роли в ней исполнили Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзик Мкртчян и другие.
Киностудия «Мосфильм» была основана в 1920-х годах. В разное время свои картины на «Мосфильме» снимали Эльдар Рязанов, Сергей Эйзенштейн, Владимир Меньшов, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский и многие другие. В настоящее время генеральным директором киностудии является Карен Шахназаров.