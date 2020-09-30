Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»

Фильм « Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика » признан самой любимой картиной студии «Мосфильм» среди россиян, сообщает киноканал « Мосфильм. Золотая коллекция » со ссылкой на собственный опрос.

69% опрошенных отметили, что больше всего любят именно эту ленту. На втором месте оказался фильм «Иван Васильевич меняет профессию» с 64%, на третьем — «Бриллиантовая рука» с 61%.