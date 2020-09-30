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30 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва»

По данным СМИ, зрители узнают предыстории героев
Кадр из фильма «Король лев»

Режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс снимет новый фильм о героях «Короля Льва» Джона Фавро для Walt Disney Studios. Об этом пишет Deadline. Постановщик отметил:

Возможность поработать с Disney над развитием этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжить мои труды по ведению хроник африканской диаспоры — это сбывшаяся мечта.
Барри Дженкинс

Как сообщает издание, о сюжете информации пока почти нет, но, скорее всего, новая картина сосредоточится на предысториях героев, в том числе льва Муфасы — отца Симбы и брата Шрама. Новый фильм будет выполнен в том формате live-action, который использовал Фавро и в «Короле Льве», и в картине «Книга джунглей». Первый драфт сценария подготовил Джефф Натансон («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), также работавший над «Королем Львом» 2019 года.

Когда начнется производство фильма, пока не сообщается. О дате премьеры тоже ничего не известно.

7.6
Король Лев
2019/США6+драмамультфильмымюзиклприключениясемейный
Моя оценка

Барри Дженкинс снимал картины «Лекарство от меланхолии», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Лунный свет». Последняя лента получила три премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм».

Новый «Король Лев» — ремейк мультфильма 1994 года от студии Disney. Главные роли в нем озвучили Дональд Гловер, Бейонсе, Джеймс Эрл Джонс, Кигэн-Майкл Ки, Сет Роген, Чиветель Эджиофор. В России премьера состоялась 18 июля 2019 года. В мировом прокате фильм собрал $1,6 млрд при бюджете в $260 млн. Оригинальный «Король Лев» получил две премии «Оскар», три «Золотых глобуса».

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