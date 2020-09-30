Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва»

Возможность поработать с Disney над развитием этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжить мои труды по ведению хроник африканской диаспоры — это сбывшаяся мечта.

Как сообщает издание, о сюжете информации пока почти нет, но, скорее всего, новая картина сосредоточится на предысториях героев, в том числе льва Муфасы — отца Симбы и брата Шрама. Новый фильм будет выполнен в том формате live-action, который использовал Фавро и в «Короле Льве», и в картине «Книга джунглей». Первый драфт сценария подготовил Джефф Натансон («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), также работавший над «Королем Львом» 2019 года.