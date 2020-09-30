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30 сентября 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Неузнаваемый Мэтт Дэймон вернулся к съемкам у Ридли Скотта

Актер был замечен на съемочной площадке фильма «Последняя дуэль» после связанного с коронавирусом локдауна
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В сети появились новые фото Мэтта Дэймона и Джоди Комер со съемок драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль», работа над которой после локдауна возобновилась в Ирландии. Актеры запечатлены в образах своих персонажей и выглядят неузнаваемыми. Так, актриса в фильме появится с длинными косами, а актер — с бородой и длинными волосами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм основан на реальной истории последней законной дуэли, которая состоялась во Франции в XIV веке. Вернувшись с войны, нормандский рыцарь Жан де Карруж узнает, что его жену Маргарит изнасиловали. Однако женщине никто не верит, и Карруж обращается за помощью напрямую к французскому королю Карлу VI, который решает, что конфликт будет разрешен после поединка мужчины с обидчиком. Если Карруж проиграет, Маргарит сожгут на костре за ложные обвинения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме также задействованы Бен Аффлек, Адам Драйвер, Харриет Уолтер. Предполагается, что в мировой прокат «Последняя дуэль» выйдет 15 октября 2021 года.

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