Неузнаваемый Мэтт Дэймон вернулся к съемкам у Ридли Скотта

В сети появились новые фото Мэтта Дэймона и Джоди Комер со съемок драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль», работа над которой после локдауна возобновилась в Ирландии. Актеры запечатлены в образах своих персонажей и выглядят неузнаваемыми. Так, актриса в фильме появится с длинными косами, а актер — с бородой и длинными волосами.
Фильм основан на реальной истории последней законной дуэли, которая состоялась во Франции в XIV веке. Вернувшись с войны, нормандский рыцарь Жан де Карруж узнает, что его жену Маргарит изнасиловали. Однако женщине никто не верит, и Карруж обращается за помощью напрямую к французскому королю Карлу VI, который решает, что конфликт будет разрешен после поединка мужчины с обидчиком. Если Карруж проиграет, Маргарит сожгут на костре за ложные обвинения.
В фильме также задействованы Бен Аффлек, Адам Драйвер, Харриет Уолтер. Предполагается, что в мировой прокат «Последняя дуэль» выйдет 15 октября 2021 года.