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29 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»

Звезда «Дома 2» заставила комиков танцевать под свои хиты
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Ольга Бузова станет гостьей одного из выпусков нового сезона шоу «Импровизация» на канале ТНТ. Певица и звезда «Дома 2» исполнит свои хиты, а ведущий Павел Воля и комики-импровизаторы под них станцуют.

Помимо Бузовой, в съемках очередного сезона, стартовавшего в эфире 22 сентября, приняли участие звездные гости Алексей Щербаков, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Шепелев, Азамат Мусагалиев, Анна Седокова. Зрителей свежих выпусков ждут новые форматы рубрик и декорации, отметил креативный продюсер Стас Шеминов:

В новом сезоне проекта вы увидите самое большое обновление программы с момента появления шоу! Для этого были созданы новые декорации и новое оформление. Помимо этого, будет больше костюмированных игр.

Комедийное шоу «Импровизация» выходит на канале ТНТ с 2016 года. Все, что происходит на сцене проекта, придумывается участниками на ходу. Под руководством ведущего Павла Воли четыре комика и один звездный гость оказываются в странных ситуациях — и выбираются из них с юмором.

7.0
Импровизация
2016/Россия16+игровоеюмористическое
Моя оценка

Выпуск с Ольгой Бузовой выйдет в эфир 29 сентября в 21.00.

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