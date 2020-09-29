Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»

Ольга Бузова станет гостьей одного из выпусков нового сезона шоу « Импровизация » на канале ТНТ. Певица и звезда « Дома 2 » исполнит свои хиты, а ведущий Павел Воля и комики-импровизаторы под них станцуют.

В новом сезоне проекта вы увидите самое большое обновление программы с момента появления шоу! Для этого были созданы новые декорации и новое оформление. Помимо этого, будет больше костюмированных игр.

Комедийное шоу «Импровизация» выходит на канале ТНТ с 2016 года. Все, что происходит на сцене проекта, придумывается участниками на ходу. Под руководством ведущего Павла Воли четыре комика и один звездный гость оказываются в странных ситуациях — и выбираются из них с юмором.