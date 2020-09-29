Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»

Ольга Бузова станет гостьей одного из выпусков нового сезона шоу «Импровизация» на канале ТНТ. Певица и звезда «Дома 2» исполнит свои хиты, а ведущий Павел Воля и комики-импровизаторы под них станцуют.
Помимо Бузовой, в съемках очередного сезона, стартовавшего в эфире 22 сентября, приняли участие звездные гости Алексей Щербаков, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Шепелев, Азамат Мусагалиев, Анна Седокова. Зрителей свежих выпусков ждут новые форматы рубрик и декорации, отметил креативный продюсер Стас Шеминов:
В новом сезоне проекта вы увидите самое большое обновление программы с момента появления шоу! Для этого были созданы новые декорации и новое оформление. Помимо этого, будет больше костюмированных игр.
Комедийное шоу «Импровизация» выходит на канале ТНТ с 2016 года. Все, что происходит на сцене проекта, придумывается участниками на ходу. Под руководством ведущего Павла Воли четыре комика и один звездный гость оказываются в странных ситуациях — и выбираются из них с юмором.
Выпуск с Ольгой Бузовой выйдет в эфир 29 сентября в 21.00.