«Это уже отвратительно»: Безруков — о продолжении «Бригады»

Продолжения «Бригады» не будет. Я и во второй части не снимался. Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я все буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение «Бригады».

Актер гордится тем, что в возрасте 27 лет воплотил на экране столь значимого персонажа. Он охарактеризовал Сашу Белого как «крестного отца» и отметил, что был самым молодым исполнителем подобной роли в мировом кино. «Сейчас у меня за плечами столько ролей: сыграл участкового, Витю Сумрака, Есенина, Иешуа, Высоцкого… <…> Жду выхода „Бендера“, в котором сыграл роль Ибрагима Бендера. Мне интересно экспериментировать, играть что-то новое. Зачем еще раз нырять в прошлое?» — подчеркнул Сергей, вспомнив своих героев из «Участка», «Каникул сторого режима», «Есенина», «Мастера и Маргариты», ленты «Высоцкий. Спасибо, что живой».