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28 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

«Это уже отвратительно»: Безруков — о продолжении «Бригады»

Актер рассказал об отношении к культовому сериалу
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7
фотографий
7
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Сергей Безруков в интервью газете «Известия» рассказал, стоит ли ждать продолжения культового сериала нулевых «Бригада».

Исполнитель роли Саши Белого отметил:

С чего все начиналось: 35 легендарных российских сериалов
Продолжения «Бригады» не будет. Я и во второй части не снимался. Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я все буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение «Бригады».
Сергей Безруков

Актер гордится тем, что в возрасте 27 лет воплотил на экране столь значимого персонажа. Он охарактеризовал Сашу Белого как «крестного отца» и отметил, что был самым молодым исполнителем подобной роли в мировом кино. «Сейчас у меня за плечами столько ролей: сыграл участкового, Витю Сумрака, Есенина, Иешуа, Высоцкого… <…> Жду выхода „Бендера“, в котором сыграл роль Ибрагима Бендера. Мне интересно экспериментировать, играть что-то новое. Зачем еще раз нырять в прошлое?» — подчеркнул Сергей, вспомнив своих героев из «Участка», «Каникул сторого режима», «Есенина», «Мастера и Маргариты», ленты «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Помимо Безрукова, роли в сериале исполняли Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин и другие.

7.7
Бригада
2002/Россия18+драмабоевиккриминал
Моя оценка

Полнометражным продолжением сериала стал фильм «Бригада. Наследник», повествующий о жизни сына Саши Белого. Главную роль в ленте исполнил Иван Макаревич.

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