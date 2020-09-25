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25 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Посещавший «Кинотавр» Резо Гигинеишвили заразился коронавирусом

Режиссер рассказал о состоянии своего здоровья
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11
фотографий
11
фотографий

Резо Гигинеишвили сообщил, что после посещения фестиваля «Кинотавр» сдал положительный тест на коронавирус. По словам режиссера, он самоизолировался дома. Гигинеишвили написал в инстаграме:

Я вернулся с фестиваля и, как человек ответственный, перед тем, как выйти на съемочную площадку, сдал экспресс-тест. Он был положительным. После вызвал врача и сдал ПЦР-тест. Он отрицательный. Но все же решил сидеть дома, так как контактировал с заболевшими.
Резо Гигинеишвили

Постановщик отметил, что чувствует себя нормально. Он также подчеркнул, что «фестиваль и его организаторы соблюдали все меры предосторожности»: «Нам выдавались маски и все время мерили температуру. В зале — строгая шахматная рассадка».

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Режиссер отметил, что заразиться вирусом гости мероприятия могли, несмотря на все принятые организаторами меры: «Фестиваль не может контролировать аэропорты, самолеты, лифты в отеле. Иными словами, все, что за пределами фестиваля, — это не ответственность фестиваля», — написал постановщик.

Ранее режиссер Александр Молочников сообщил в инстаграме, что после возвращения с «Кинотавра» также сдал положительный тест на коронавирус. Через некоторое время после публикации он, однако, удалил соответствующий пост со своей страницы.

На вечеринках и красных дорожках «Кинотавра» побывали многие звезды российского кино и шоу-бизнеса — в том числе Анна Чиповская, Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава, Екатерина Шпица и другие. Отметим, что Чиповская также заболела после возвращения из Сочи. Однако, по словам актрисы, у нее коронавирус не подтвердился.

31-й фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 11 по 18 сентября. В основной конкурсной программе участвовало 13 картин российских режиссеров. Главную награду смотра получила лента «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова.

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