Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера

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Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что готов вернуться к роли Гарри Поттера при условии, что автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг не будет иметь отношения к новому проекту. Об этом сообщает We Got This Covered со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, решение актера связано с недавними высказываниями писательницы, после которых ее затравили в сети. Кроме того, организаторы лишили Роулинг премии в области прав человека Ripple of Hope Award.

Автор романов о мальчике-волшебнике ранее назвала некоторые требования транс-активистов опасными для женщин. Многие звезды фильмов о Гарри Поттере, в том числе Дэниэл Рэдклифф, вместе с другими пользователями сети раскритиковали Роулинг за ее высказывания.

Репортеры отмечают, что, возможно, после того, как выйдут все части спин-оффа фильмов о Гарри Поттере — франшизы «Фантастические твари и где они обитают», — в США решат экранизировать театральную постановку «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Рэдклифф играл главную роль во всех восьми фильмах по книгам британской писательницы о мире волшебников. Он также снимался в сериале «Чудотворцы», фильмах «Иллюзия обмана 2», «Человек — швейцарский нож».