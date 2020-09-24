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Бледанс, Безрукова, Банщикова: звезды на премьере в Москве

Российские знаменитости посетили показ голливудской драмы «Гнездо»
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В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера драмы «Гнездо» с Джудом Лоу и Кэрри Кун. На показе побывали Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Виктория Дайнеко, Петр РомановДаниил Белых, Никита Тарасов, Александр Носик и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.

«Гнездо» рассказывает историю американской супружеской пары. Талантливый и успешный предприниматель Рори вместе с красавицей-женой и детьми бросает все и едет в Англию, чтобы покорить новые вершины. Однако Старый свет оказывается не так прост. Чтобы сохранить здесь свой роскошный стиль жизни, к которому он так привык, Рори приходится лгать, предавать и изворачиваться.

Гнездо
2020/США18+драма
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В широкий прокат фильм выходит 24 сентября.

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