Бледанс, Безрукова, Банщикова: звезды на премьере в Москве

«Гнездо» рассказывает историю американской супружеской пары. Талантливый и успешный предприниматель Рори вместе с красавицей-женой и детьми бросает все и едет в Англию, чтобы покорить новые вершины. Однако Старый свет оказывается не так прост. Чтобы сохранить здесь свой роскошный стиль жизни, к которому он так привык, Рори приходится лгать, предавать и изворачиваться.