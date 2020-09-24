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24 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Гарри Поттера» играет Бугимена: первое фото в образе

Том Фелтон показал кадр из нового фильма со своим участием
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Том Фелтон, игравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, перевоплотился в чудовище в новом фильме Netflix «Руководство по охоте на монстров» (A Babysitter’s Guide to Monster Hunting). Снимком в образе актер поделился в инстаграме: он позирует в устрашающем гриме и с длинными волосами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фелтон подписал фото:

Делай то, что тебе говорят.
Том Фелтон

По сюжету фильма, основанного на одноименной книге, няня отправляется на поиски ребенка, похищенного злодеем Бугименом (Фелтон). Она обнаруживает секретное сообщество нянь, которые защищают детей от монстров. Режиссером стала Рейчел Тэлалей («Шерлок»), помимо Фелтона в фильме снялись Индия Мур («Поза»), Тамара Смарт («Боишься ли ты темноты?») и Алессио Скальцотто («Рубеж мира»). Фильм выйдет 14 октября 2020 года.

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