Звезда «Гарри Поттера» играет Бугимена: первое фото в образе

Том Фелтон, игравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, перевоплотился в чудовище в новом фильме Netflix «Руководство по охоте на монстров» (A Babysitter’s Guide to Monster Hunting). Снимком в образе актер поделился в инстаграме: он позирует в устрашающем гриме и с длинными волосами.