Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 сериалов
Такая разная любовь: нетипичные сериалы про отношения
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
15 сериалов
Годы чудесные: 15 наших лучших сериалов про школу
30 фильмов
Затаив дыхание: 30 будоражащих триллеров, которые вы не видели
36 фильмов
Виновен! Фильмы про судебные процессы, от которых не оторваться
30 фильмов
30 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
15 фильмов
Асмус, Маркс, мейнстрим: 15 главных фильмов «Венеции 2020»
10 фильмов
Не только «Довод»: 10 самых ожидаемых фильмов сентября
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
24 сентября 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!»

Одним из партнеров телеведущей на площадке стал Владимир Сычев

Стартовали съемки новой музыкальной комедии «Евгенич» с участием Ольги Бузовой, звезды «Физрука» Владимира Сычева и солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Снимками с площадки в инстаграме поделились сами артисты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жуков на снимках запечатлен в непривычном образе — старомодном свитере и парике со взъерошенными серо-седыми волосами. Сычев отметил в подписи к фото с Бузовой и солистом «Руки Вверх!»:

Из серьезной спортивной драмы — в легкую музыкальную комедию!
Владимир Сычев

Хотя никто из актеров не уточнил формата и деталей нового проекта, по данным телеграм-канала «Только никому», «Евгенич» станет сериалом. Жуков, чье отчество — Евгеньевич, не только играет главную роль, но и продюсирует новое шоу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Жуков играл самого себя в сериалах «Интерны» и «Физрук». Ведущая «Дома 2» Бузова появлялась в шоу «Универ», фильмах «Бармен» и «Держи удар, детка».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ольга Бузова
Евгенич
Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»
Владимир Сычев
Грозный, Шерлок, Псих: 8 самых ожидаемых российских сериалов
Удовиченко и Андоленко играют бабушку и внучку в сериале
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
Дуэйн Джонсон выломал ворота, чтобы успеть на съемки
Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило
Климова и Панкратов-Черный снова снимаются вместе
Любовь Аксенова показала пугающее фото со съемок
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Самбурская, Бардо, Рудковская снялись в новом шоу
Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках
Муж Королёвой на съемках «Фитнеса»: фото с площадки
Банщикова показала себя на съемках в тюрьме
Сысоева и Галустян снимаются вместе: первые фото
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала
Неузнаваемый Александр Паль на съемках: первое фото в образе
Снигирь и Шагин играют супругов в необычной фантастике: репортаж
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Навка и Загитова на съемках шоу «Ледниковый период»
Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки
Собчак снялась в сериале «257 причин, чтобы жить»: первые фото
Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука
Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
Джонни Депп попросил отложить суд с Эмбер Херд из-за съемок
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»
Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда»
Михалкова и Яценко на съемках фильма-погони: репортаж с площадки
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Кира Найтли снимется в исторической драме
Кирилл Плетнев получил новую роль: первые фото со съемок
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото
85-летняя Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
Вячеслав Макаров и Аделина Сотникова снялись в сериале о счастье
Асмус снимается в дебютном фильме Чадова: репортаж с площадки
Глюкоза показала себя в откровенном образе на съемках
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
В Арктике айсберг перевернулся вместе с исследователями (видео) Они отделались испугом и мокрой одеждой
Популярные темы на «Детях»
Поздравление внука от не состоявшейся свекрови. 183
Логопедическая группа 172
Не отпускает 87
В саду и школе спрашивают профессии родителей. 78
Леди
На AliExpress подешевели бьюти-гаджеты Рассказываем, как сделать уход за собой приятным и результативным (и не разориться).
Hi-Tech
Этого все ждали. Создан держатель для шаурмы Чтобы есть было удобнее
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь