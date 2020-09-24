Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!»

Стартовали съемки новой музыкальной комедии «Евгенич» с участием Ольги Бузовой, звезды «Физрука» Владимира Сычева и солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Снимками с площадки в инстаграме поделились сами артисты.
Жуков на снимках запечатлен в непривычном образе — старомодном свитере и парике со взъерошенными серо-седыми волосами. Сычев отметил в подписи к фото с Бузовой и солистом «Руки Вверх!»:
Из серьезной спортивной драмы — в легкую музыкальную комедию!
Хотя никто из актеров не уточнил формата и деталей нового проекта, по данным телеграм-канала «Только никому», «Евгенич» станет сериалом. Жуков, чье отчество — Евгеньевич, не только играет главную роль, но и продюсирует новое шоу.