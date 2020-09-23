Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»

Петрова и Милославскую на показе поддержали мамы, с актером также пришла его племянница. Исполнитель главной роли отметил:

В кино всегда интересно наблюдать за невероятными судьбами и личностями: как легендарные люди живут, преодолевают трудности, любят.

Фильм рассказывает историю нападающего сборной СССР и московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, который уже в 19 лет стал Олимпийским чемпионом. В 1958 году 20-летнего Стрельцова обвинили в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению на срок 12 лет.