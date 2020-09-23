Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы «Стрельцов» о советском футболисте Эдуарде Стрельцове. Фильм представили режиссер Илья Учитель, продюсер Алексей Учитель и актеры Александр Петров, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Виталий Хаев, Ефим Петрунин, Надежда Маркина.
Петрова и Милославскую на показе поддержали мамы, с актером также пришла его племянница. Исполнитель главной роли отметил:
В кино всегда интересно наблюдать за невероятными судьбами и личностями: как легендарные люди живут, преодолевают трудности, любят.
На премьере побывали певица Ольга Бузова, актеры Аглая Тарасова, Анфиса Черных, Полина Ауг, Леонид Ярмольник, Андрей Бурковский, Никита Тарасов, Анна Слю, Дарья Повереннова, Александра Ревенко, Елена Борщева, телеведущий Владимир Познер, режиссер Борис Грачевский и многие другие знаменитости.
Фильм рассказывает историю нападающего сборной СССР и московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, который уже в 19 лет стал Олимпийским чемпионом. В 1958 году 20-летнего Стрельцова обвинили в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению на срок 12 лет.
Спортивная драма «Стрельцов» выходит в прокат 24 сентября.