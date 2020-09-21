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Рекорд Зендаи, пожар и реюнион «Друзей»: как прошла «Эмми 2020»

72-ю церемонию вручения престижной премии провели онлайн
6
фотографий

Состоялась 72-я церемония вручения престижной американской телевизионной премии «Эмми». Событие прошло в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса и состояло из включений из домов звезд и зала без большого количества гостей. Ведущим стал Джимми Киммел.

Триумф «Шиттс Крик» и рекорд Зендаи

Шоу «Шиттс Крик» выиграло сразу семь статуэток «Эмми» в основных комедийных категориях, в том числе получило награду в главной — «Лучший комедийный сериал». Звезды шоу Кэтрин О’Хара и Юджин Леви были признаны лучшими актрисой и актером, а их коллеги Энни Мерфи и Дэн Леви — лучшими актрисой и актером второго плана. Ранее «Шиттс Крик» никогда «Эмми» не выигрывал.

4.5
Шиттс Крик
2015/США, Канада16+комедия
Моя оценка

Во время объявления победителей весь каст находился вместе и праздновал победу, соблюдая правила социального дистанцирования.

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Кэтрин О’Хара поблагодарила шоураннеров за возможность сыграть в сериале, ее цитирует People:

Я благодарна за то, что смогла сыграть героиню определенного возраста — моего возраста, — которая может быть самой собой.
Кэтрин О’Хара

Лучшим драматическим сериалом назвали драму «Наследники». Исполнитель одной из главных ролей Джереми Стронг стал также обладателем статуэтки в номинации «Лучший актер в драме».

7.2
Наследники
2018/США18+драма
Моя оценка

24-летняя Зендая получила награду как лучшая актриса в драме за роль в сериале «Эйфория». Звезда побила рекорд Джоди Комер и стала самой молодой актрисой, когда-либо выигравшей премию в этой категории.

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Шоу «Хранители» победило в номинации «Лучший мини-сериал». Это первый случай, когда адаптация комикса получает «Эмми». Звезды сериала Яхья Абдул-Матин II и Реджина Кинг также победили в номинациях «Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме» и «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме».

6.5
Хранители
2019/США18+драмабоевикдетективный
Моя оценка

Другие награды

Лучшим актером мини-сериала назвали Марка Руффало за шоу «Я знаю, что это правда». В номинации «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» победила Узо АдубаМиссис Америка»).

Что касается актеров второго плана в драматических сериалах, то статуэтки получили Джулия ГарнерОзарк») и Билли КрудапУтреннее шоу»). «Безупречный» с Хью Джекманом стал лучшим телефильмом года.

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Самые интересные моменты

Церемония проходила в Стейплс-центре, звезды проводили прямые включения из собственных домов. Вместо реальных звездных гостей в зале разместили картонные фигуры. Однако без нескольких настоящих участников шоу на сцене все же не обошлось. Так, ведущему Джимми Киммелу помогали Дженнифер Энистон и Джейсон Бейтман. Энистон даже пришлось тушить настоящий пожар, когда Киммел попробовал «сжечь все микробы».

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В конце церемонии Дженнифер устроила еще один сюрприз, когда уже вернулась домой. Лиза Кудроу и Кортни Кокс вышли на связь с Киммелом вместе с Энистон, устроив воссоединение «Друзей». Звезда легендарного ситкома пошутила:

Мы живем вместе с 1994-го!
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Другие знаменитости, объявлявшие номинантов, тоже удивили зрителей: Рэндолл Парк позировал с альпакой, а Джейсон Судейкис показал, как у него в прямом эфире берут тест на коронавирус.

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Судя по всему, во время проведения церемонии рядом с каждым номинантом находились люди в защитных костюмах и перчатках. В случае победы они передавали статуэтку лауреату, а в случае проигрыша махали на прощание. По крайней мере, таким видео поделился в твиттере Рами Юссеф.

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Актер, который был номинировал за роль в сериале «Рами», написал:

Когда ты не получаешь «Эмми».

Премия «Эмми» присуждается Американской телевизионной академией с 1949 года. Она считается аналогом «Оскара» в области телевидения.

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