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22 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Климова снова снимается в военном сериале: фото с площадки

Актриса вернулась к роли следователя Светланы Елагиной
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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Стартовали съемки нового сезона сериала «Первого канала» «По законам военного времени». К своим ролям вернулись Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный, к касту присоединился Дмитрий Исаев. Режиссером остался Сергей Виноградов («Ермоловы»).

Действие новых эпизодов развернется в 1945 году. Главные герои, Иван Рокотов и Светлана Елагина, в предвкушении мирной жизни собираются в Минск. Героям, однако, предстоит задержаться в Кенигсберге на неопределенное время и вновь погрузиться в опасное расследование. Воловенко рассказал:

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В новом сезоне зрители увидят Ивана Рокотова умудренным большим опытом пережитых событий. И эта трансформация отразится как на его поступках и решениях, так и на отношениях с любимой женщиной Светланой Елагиной.

«По законам военного времени» выходит с 2016 года. Детективная драма рассказывает о сотрудниках особого отдела в военной прокуратуре фронта.

Работа над сериалом будет идти до конца ноября в Калининграде и Калининградской области. В новый сезон войдет восемь серий. Дата премьеры пока неизвестна.

7.8
По законам военного времени
2016/Россия, Украинадрамаисторическийдетективныйвоенный
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