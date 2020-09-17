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17 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Дмитрий Нагиев запускает собственное онлайн-шоу

Актер заинтриговал подписчиков своего инстаграма снимком с площадки

Дмитрий Нагиев объявил в инстаграме о запуске собственного онлайн-шоу. Формата проекта актер не раскрыл.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нагиев опубликовал фото со съемок с ироничной подписью:

Мы старались, снимали — и вы перешагните через себя, посмотрите, не отворачивайтесь. Через боль, слезы, страдания и грыжу. Что вам, трудно что ли?
Дмитрий Нагиев

Премьера нового шоу состоится 17 сентября. Точное название проекта пока неизвестно, однако к посту актер добавил хештег #вездеНагиев. Возможно, именно так будет озаглавлено готовящееся к премьере шоу.

Дмитрий Нагиев ранее вел шоу «Окна», Две звезды, «Большие гонки». Он является ведущим программ «Первого канала» «Голос», «Голос. Дети», «Голос 60+». На счету актера — роли в фильмах и сериалах «Самый лучший день», «Физрук», «Кухня». В 2020 он вышел сериал «Нагиев на карантине» с участием шоумена.

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