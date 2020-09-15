Питт и Энистон воссоединились на экране впервые за 19 лет

Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые за 19 лет воссоединились на экране. Актеры поучаствовали в живых чтениях сценария комедии « Беспечные времена в „Риджмонт Хай“ ». Запись эфира прошла накануне, а трансляция мероприятия состоится 17 сентября.

В прошлый раз экс-супруги вместе появлялись на экране в 2001 году, играя в сериале «Друзья», когда Питт стал приглашенной звездой популярного ситкома с Энистон в одной из главных ролей. С 2000 по 2005 год знаменитости состояли в браке.