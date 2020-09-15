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15 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Питт и Энистон воссоединились на экране впервые за 19 лет

Актеры приняли участие в живых чтениях комедии 1982 года «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“»
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые за 19 лет воссоединились на экране. Актеры поучаствовали в живых чтениях сценария комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“». Запись эфира прошла накануне, а трансляция мероприятия состоится 17 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Питта и Энистон, в читке сценария культовой комедии приняли участие Джимми Киммел, Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шайа ЛаБаф, Морган Фриман и Генри Голдинг, Джон Ледженд, а также звезда оригинального фильма Шон Пенн. Как сообщалось ранее, мероприятие призвано собрать средства для благотворительного фонда Шона Пенна.

В прошлый раз экс-супруги вместе появлялись на экране в 2001 году, играя в сериале «Друзья», когда Питт стал приглашенной звездой популярного ситкома с Энистон в одной из главных ролей. С 2000 по 2005 год знаменитости состояли в браке.

6.1
Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
1982/США18+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

«Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» — культовая молодежная комедия восьмидесятых, ставшая стартовой площадкой для будущих звезд Голливуда: Шона Пенна, Фореста Уитакера и Эрика Столца.

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99 р.
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