Питт и Энистон воссоединились на экране впервые за 19 лет

Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые за 19 лет воссоединились на экране. Актеры поучаствовали в живых чтениях сценария комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“». Запись эфира прошла накануне, а трансляция мероприятия состоится 17 сентября.
Помимо Питта и Энистон, в читке сценария культовой комедии приняли участие Джимми Киммел, Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шайа ЛаБаф, Морган Фриман и Генри Голдинг, Джон Ледженд, а также звезда оригинального фильма Шон Пенн. Как сообщалось ранее, мероприятие призвано собрать средства для благотворительного фонда Шона Пенна.
В прошлый раз экс-супруги вместе появлялись на экране в 2001 году, играя в сериале «Друзья», когда Питт стал приглашенной звездой популярного ситкома с Энистон в одной из главных ролей. С 2000 по 2005 год знаменитости состояли в браке.
«Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» — культовая молодежная комедия восьмидесятых, ставшая стартовой площадкой для будущих звезд Голливуда: Шона Пенна, Фореста Уитакера и Эрика Столца.