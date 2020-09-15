Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
35 фильмов
Виновен! Фильмы про судебные процессы, от которых не оторваться
30 фильмов
30 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
15 фильмов
Асмус, Маркс, мейнстрим: 15 главных фильмов «Венеции 2020»
10 фильмов
Не только «Довод»: 10 самых ожидаемых фильмов сентября
25 фильмов
Скоро в школу: 25 хороших фильмов про учеников и учителей
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
15 сериалов
Годы чудесные: 15 наших лучших сериалов про школу
20 сериалов
Планы на уикенд: 20 мини-сериалов, которые смотрятся запоем
Дом
None
None
None
15 сентября 2020, ТАССновость

Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»

Кандидатура актера показалась создателям проекта подходящей, потому что яркий тембр его голоса узнаваем среди взрослых и детей
Волк в новой версии «Ну, погоди!»

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Творческая группа, которая работает над перезапуском мультсериала «Ну, погоди!», утвердила окончательный визуальный образ Волка. В новых сериях его озвучит актер и шоумен Гарик Харламов, сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

«При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская, чьи слова привели в пресс-службе. Творческая группа утвердила окончательный образ из более чем 50 вариаций, созданных художниками проекта.

Гарик Харламов | Источник: Legion-Media.ru

В перезапуске сериала героя озвучит Гарик Харламов. По словам Осетинской, подбор актеров на озвучку «Ну, погоди!» стал для творческой группы ответственной задачей, поскольку голос является важнейшей составляющей образа анимационного персонажа. Кандидатура Харламова показалась создателям проекта точным попаданием в цель, потому что яркий тембр его голоса узнаваем среди взрослых и детей. Артист отметил:

Доброе, вечное: 80 мультиков «Союзмультфильма» для всех
Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом «Ну, погоди!». Этот мультфильм — один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии.
Гарик Харламов

По словам шоумена, юмор в советском мультсериале построен «на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои». «Это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране», — подчеркнул Харламов. Он добавил, что озвучание Волка станет для него очень интересной задачей.

Ранее «Союзмультфильм» объявил о запуске разработки нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!» в честь 50-летия любимых героев. Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, студия уже представила образы трех новых персонажей. Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Премьера намечена на зиму 2020—2021.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ну, погоди!
Гарик Харламов
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Харламов может поработать с режиссером, снявшим Асмус в «Тексте»
«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН
«Союзмультфильм» не снимет продолжение «Карлсона»
Харламов обвинил ведущего шоу в пиаре на своем разводе с Асмус
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым
В перезапуске «Ну, погоди!» появятся барсук, ежик и косуля
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены
«Жара»: Барановская, Валерия, Нюша, Эмин на звездной премьере
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России
Сваха из «Давай поженимся» разругала Харламова за пародии на шоу
Варнава и Харламов представили мультфильм, который озвучили
Отец Кристины Асмус отметил 60-летие на концерте Comedy Club
Петросян не стал любимым юмористом россиян
Андрейченко, Кожевникова и Киркоров на премьере фильма с Реввой
Бортич, Бледанс, Михалкова на премьере «Полицейского с Рублевки»
Седокова, Хилькевич, Пелагея: съемки новогоднего Comedy
Ляйсан Утяшева и Тимати на премьере сериала с Бондарчуком
Галкин назвал имя фаворита Пугачевой на «Голосе» для пенсионеров
Бородина и продолжение «Физрука»: как прошла презентация ТНТ
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Герои Успенского, без которых наше детство было бы другим
В США восхитились советским Винни-Пухом
Безруков снимается в сериале «Бендер»: первые фото в образе
Попугай Кеша станет современным стендапером в новом мультсериале
Смотрите вторую серию «Возвращения в Простоквашино»
Гарик Харламов предстанет в образе Бога
Смотрите первую серию «Возвращения в Простоквашино»
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Воля и Харламов сняли гей-пародию на клип Бузовой
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Королева русского джаза: Ларисе Долиной — 65 10 сентября Лариса Долина празднует юбилей
Дети
Анастасия Заворотнюк похвасталась подарком от маленькой дочки Актриса впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками
Леди
Умная техника и все для твоей красоты: бюджетные товары (фото) Запоминай лучшие способы сэкономить.
Здоровье
Акушер-гинеколог Марк Курцер: «Сегодня здорового ребенка мать может родить и в 45 лет» Как пандемия COVID-19 влияет на беременность, в каком возрасте можно родить без риска для здоровья матери и ребенка и что даст телемедицина россиянам.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь