Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»

Волк в новой версии «Ну, погоди!»

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Творческая группа, которая работает над перезапуском мультсериала «Ну, погоди!», утвердила окончательный визуальный образ Волка. В новых сериях его озвучит актер и шоумен Гарик Харламов, сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

«При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская, чьи слова привели в пресс-службе. Творческая группа утвердила окончательный образ из более чем 50 вариаций, созданных художниками проекта.

Гарик Харламов | Источник: Legion-Media.ru

В перезапуске сериала героя озвучит Гарик Харламов. По словам Осетинской, подбор актеров на озвучку «Ну, погоди!» стал для творческой группы ответственной задачей, поскольку голос является важнейшей составляющей образа анимационного персонажа. Кандидатура Харламова показалась создателям проекта точным попаданием в цель, потому что яркий тембр его голоса узнаваем среди взрослых и детей. Артист отметил:

Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом «Ну, погоди!». Этот мультфильм — один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Гарик Харламов

По словам шоумена, юмор в советском мультсериале построен «на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои». «Это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране», — подчеркнул Харламов. Он добавил, что озвучание Волка станет для него очень интересной задачей.